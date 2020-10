Sortie de Sonko contre les Titres Fonciers des marabouts : Le député Sadaga le fusille…

Le Président de la République Macky Sall vient d’attribuer trois titres fonciers à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Les papiers en bonne et due forme ont été reçus, à la veille du magal, par le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.

Selon nos sources, Ousmane Sonko se serait rebeller, en catimini, contre cette mesure présidentielle. A Touba, lors d’une conversation avec certains de ses militants, le leader du parti PASTEF/Les Patriotes a , selon nos sources, crié son indignation : « Le Président Macky Sall va épuiser nos terres. Pourquoi il veut donner des Titres Fonciers (TF) à tous ces guides religieux au détriment des autres citoyens sénégalais ? Il veut mêler dans sa boulimie foncière les religieux et, c’est inacceptable. Je demande à tous les patriotes du Sénégal et ailleurs de se lever pour freiner ce régime moribond. Dieu sait qu’il y’a beaucoup de détenteurs de titres Fonciers qui les vendent, ensuite », s’est-il offusqué.

Des propos qui ont attisés les foudres de l’honorable député de la mouvance présidentielle, Abdou Lahad Seck » Sandaga »: » C’est avec beaucoup de regret que nous avons appris ce discours malencontreux d’Ousmane Sonko. De tels propos ne doivent, en aucune façon, prospérer dans ce pays qui s’appelle le Sénégal. Ce « Sonkolait »- là est une peste sociale, une source d’instabilité pour le pays, un pire et pur hypocrite. On le déclare persona no grata à Touba et j’invite les autres foyers religieux comme Tivaouane , Kaolack, Ndiassane, Yoff, Médina Gounass et les autres d’en faire de même », a réagi avec rage, le jeune parlementaire de la mouvance présidentielle.