L’article paru dans notre édition du jeudi 16 juillet 2020 sous le titre « Appui au cinéma et à l’audiovisuel, un scandale à 500 millions » est loin d’être « tendancieux » comme vous l’affirmez, Monsieur Khalil Ndiaye, avec ce manque d’assurance. C’est un article fouillé qui a mis à nu les combinaisons et gymnastiques d’exclusion de plusieurs structures sénégalaises du cinéma et de l’audiovisuel créatif, de rejet d’intermittents sénégalais. Et pourtant des entreprises sénégalaises de cinéma légalement constituées, actives, productives sont écartées et d’intermittents (réalisateurs, acteurs de cinéma, jeunes producteurs entre autres) omis ou classés en basse catégorie pour leur allouer des miettes. Et au profit des entreprises françaises basées au Sénégal ou de structures-prête-noms ou parrainées par des lobyies étrangers. C’est ça la réalité. Et le Sénégal de Sembène Ousmane, Momar Thiam, Djibril Diop Mamebetty, Ababacar Samb Makharam, Safi Faye, M. Jonhson Traoré, Moussa Sène Absa, Moussa Touré, Mansour Sora Wade, Ben Diogaye Bèye, Alain Gomis…ne mérite pas un tel comportement de la part du sous comité Cinéma et Audiovisuel créatif Force Covid présidé par vous-même, Khalil Ndiaye, commerçant-distributeur donc ni créatif, ni réalisateur, ni cinéaste, ni producteur. Ces deux structures « Image et Vie » et « Digital Cinéma » dont vous êtes fondateur, ont été les premières bénéficiaires du Fonds. Pis, et à la grande surprise des acteurs du secteur cinématographique, les chèques retirés à la Direction de la Cinématographie pour la plupart des bénéficiaires portent l’empreinte« Digital Cinéma ». Des membres de l’association des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel (ATAC) grondent et se plaignent du caractère d’exclusion de jeunes professionnels reconnus du septième art et de l’audiovisuel. Et contestent la catégorisation-exclusion de ce sous comité pénalisant le secteur.

Dire que le sous-comité du cinéma et de l’audiovisuel est composé de « professionnels regroupant tous les corps de métiers du secteur » laisse à désirer. Ce sous comité est plutôt composé d’acteurs du secteur cinéma et audiovisuel qui ont, gauchement et maladroitement, défendu leurs intérêts particuliers et les intérêts d’entreprises ou de structures affidées aux multinationales « Canal Olympia », « Ella Global Solutions », etc.

Vous avez élaboré des critères d’éligibilité contraignants pour exclure un nombre important de bénéficiaires potentiels pour pouvoir se partager d’importantes sommes. Comment deux structures de Khalil Ndiaye, président du sous comité, sont du coup bénéficiaires alors que le cahier de charges l’interdit. Et c’est ça travailler « volontairement sans budget de fonctionnement …»

Vous dites : « Aucun cinéaste n’a été laissé en rade. Ils ont tous reçu ou vont recevoir leurs chèques au nom de leurs sociétés ou en tant qu’intermittents.

(Se conférer à la liste des bénéficiaires parue sur le site : www.senecinéma.org). Non seulement le site ne fonctionne plus, il faut le mettre en ligne. Mais, ce qui est important, il faut publier les montants alloués aux uns et aux autres et non la liste des bénéficiaires seulement, déjà faite depuis quelques jours.

Vous affirmez que « Toutes les entreprises appuyées sont de droit sénégalais et ont fournis leurs statuts de reconnaissance et NINEA.

Canal Olympia Teranga et Pathé Sénégal que vous avez cités ont reçu à eux deux, moins de neuf millions F CFA sur les 500 millions ». Mais, par exemple quatre structures sénégalaises ont reçu moins de 8 millions sur les 500 millions. « Canal Olympia » est installé par la France au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée Conacry, au Burkina Faso. Et pourtant Canal Olympia et les autres structures parrainées par institut français ou même la France avec votre complicité se sont partagés de bonnes catégories A ou B pour bénéficier d’importants montants. De qui se moque-t-on ? au lieu de dire « sont dirigés par de dignes compatriotes sénégalais » mais les bénéfices vont en France.

« Tous les bénéficiaires appartenant à une même catégorie ont reçu exactement les mêmes montants » avez-vous dit. C’est une évidence, mais le sous comité asphyxié par de conflits d’intérêts avec des juges et parties a bien « catégorisé » leurs propres structures, leurs propres acteurs, les structures parrainées qu’ils défendent. Cela va de soit. Les autres structures et acteurs sont mal catégorisés et ont bénéficié de faibles montants.

Pour cacher la vérité et la véracité des faits, vous versez dans l’amalgame en affirmant :« Le secteur du cinéma et de l’audiovisuel créatif est reconnaissant à l’endroit des autorités de l’Etat du Sénégal. De surcroit, il ne peut considérer ce soutien du Fonds Force Covid19, comme des « miettes» ». Mais effectivement le secteur félicite et remercie les autorités étatiques, mais les « miettes », c’est vous qui avez exclu des bénéficiaires et des structures pour se partager de fortes sommes et distribuer des miettes aux autres. Ce n’est pas l’Etat, c’est vous Khalil Ndiaye et des membres du sous comité mais certains ne partagent pas vos propositions et décisions.

Eclaboussé, Khalil Ndiaye de Digital Cinéma verse dans l’insulte en parlant de « racisme primaire », ce mot n’existe pas dans notre vocabulaire. Effectivement vous êtes un distributeur, ombre de soi même, relais de structures basées en France. Le renouveau culturel du Sénégal vous empêche de distribuer des films aux contre-valeurs africaines. Heureusement Djamra et d’autres associations de sauvegarde de bonnes mœurs veillent au grain.

Le sieur Khalil Ndiaye venu au cinéma par effraction et qui ne sait pas lire correctement un film, encense CINEKAP de Oumar Sall, une structure-prête-nom aux intérêts du pays de Marianne et aussi le CNA (Cinéma Numérique Ambulant) et Ella Global Solutions, des structures parrainées à surveiller d’ailleurs à cause de leurs programmes de promotion de certains films non recommandés. Attention et par ailleurs, Carmen Gaye, un film de promotion du lesbianisme avait secoué le Sénégal. Pensons à protéger nos enfants. Khalil Ndiaye, vous écrivez que « le groupe Image et vie organise chaque année son festival annuel de cinéma », mais votre Festival Image et Vie et votre Digital Cinéma ont tous bénéficié de sommes constantes parce que vous êtes le président du sous comité. Et le Directeur de la cinématographie vous laisse faire. Aveu de taille, vous osez affirmer: «De même, le sous-comité a pris la précaution que tout bénéficiaire n’ait droit qu’à un seul appui du Fonds Force COVID 19/ secteur des arts et de la culture. Toute entrave à cette règle serait passible de poursuite judiciaire et de remboursement des sommes indûment perçues ». Donc, vous devez être passible aux poursuites judiciaires et de remboursement de sommes indûment perçues. Les statuts de Image et Vie et de Digital Cinéma prouvent que vous êtes l’un des fondateurs. Studio Sankara de Didier Awadi est bénéficiaire. C e même Didier Awadi est bénéficiaire au Fonds des Cultures urbaines et prétend au Fonds Civide de la Société de gestion collective, Sodav, une autre société pédratrice,

Pis, c’est « Digital Cinéma » qui est mentionné sur le chèque des plusieurs bénéficiaires du secteur du cinéma et de audiovisuel. C’est étrange. Les acteurs rouspètent et s’indignent. Quand vous notez que « la Direction de la Cinématographie (DCI) n’a joué que le rôle de facilitateur et d’arbitrage et n’a, en aucun cas, influé sur la conduite des travaux ». C’est très grave. Il s’agit de fonds publics, la Direction de la Cinématographie doit être au centre des travaux et des décisions. Si c’est comme vous l’affirmez, donc la Direction de la Cinématographie, représentant le Ministère de la Culture et de la Communication dans ce sous comité, a failli à sa mission. Hugues Diaz, le Directeur est hors jeu, le ministre lui-même, Monsieur Abdoulaye Diop, tâtonne. Alors bonjour les dégâts.

Et en conclusion, le secteur du cinéma et de l’audiovisuel créatif est tellement sérieux, il ne doit pas être une affaire de groupuscule inféodé à un lobying étranger. Ce secteur de l’image charriant la culture et l’éducation d’un peuple doit être une affaire de compétences plurielles soucieuses des valeurs du pays.

La Rédaction de LII QUOTIDIEN

23 Juillet 2020