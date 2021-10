Stade Lat Dior : 2000 spectateurs autorisés à assister au match Sénégal vs Namibie

2000 c’est le nombre de spectateurs autorisés par la CAF pour assiter au match Sénégal-Namibie qui se jouera au stade Lat Dior de Thiés, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. L’instance dirigeante du football africain a adressé une lettre de réponse à la Fédération sénégalaise de Football (FSF) pour lui signifier sa décision.

« La CAF a analysé et évalué votre site d’un point de vue médical, conformité aux exigences du stade, sûreté et sécurité et nous souhaitons vous informer que la CAF a autorisé la participation de 2000 spectateurs uniquement dans la tribune principale du stade Lat Dior de Thiès », lit-on dans la lettre. Toutefois, la Confédération Africaine de Football demande la coopération et l’application à la lettre de ses directives, au risque de s’exposer à des sanctions disciplinaires de ladite instance.