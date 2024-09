Suppression HCCT et CESE : Ce que Mamoudou Ibra Kane demande à Diomaye

Au lendemain du rejet du projet de loi N°11/2024 portant révision de la constitution en perspective de la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), le leader politique du mouvement « Demain c’est Maintenant », Mamoudou Ibra Kane alerte l’opinion publique sur une probable « vengeance allant jusqu’à la dissolution de l’Assemblée Nationale ».

Pour l’ex journaliste , c’est « un camouflet pour le pouvoir sur fond de manœuvres de l’ancien président Macky Sall. Rejet du projet de loi portant suppression du CESE et du HCCT ». M Kane invite , »le président BDF à ne pas verser dans une logique de vengeance par une dissolution de l’Assemblée nationale ».

Ainsi, poursuit-il, « avec le refus du PM de faire sa DPG, ce bras de fer entre le pouvoir et les députés de Benno crée une tension politique grosse de dangers pour la paix sociale et l’économie du pays ». Pour le leader politique, proche de Amadou Ba, ex Premier Ministre, » le Président Bassirou Diomaye Faye doit privilégier le dialogue sur les institutions et le processus électoral », conseille-t-il dans des propos repris par Dakaractu.