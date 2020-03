Suspension des missions officiels : Jean Paul Dias tacle le Président

Jean Paul Dias n’est pas du tout d’accord avec la décision du Président Macky Sall de surseoir les missions officiels en dehors du territoire national. Dias père estime que la vie diplomatique et institutionnelle continue et ce n’est pas en renonçant aux voyages qu’on se met à l’abris.

Il apprécie les gains économiques de la décision mais à certaines conditions. » Si c’est dans un esprit de faire des économies sur les billets d’avion, sur les frais de mission entre autres, je pense cette décision aurait dû être prise bien longtemps « , dit-t-il.

Mais par contre si c’est pour se parer du coronavirus, l’ancien ministre de l’intégration africaine et non moins administrateur civil estime que c’est insensé. « Vous pouvez être chez vous et la maladie vous trouve chez vous. Donc ça n’aurait pas de sens d’être dans cet esprit-là », souligne-t-il.

L’administrateur civil rappelle par ailleurs qu’il y a un agenda international à respecter.

« Les ministres sont obligés de voyager, vous ne pouvez pas empêcher le ministre des Affaires étrangères d’aller à la section annuelle par exemple des Nations-Unies, vous ne pouvez pas empêcher le ministre des Finances d’aller aux réunions de la Banque mondiale et du Fmi. Donc on ne peut pas empêcher les gens de voyager. Maintenant, si c’est à cause du coronavirus, je trouve cela ridicule parce que le monde continue à fonctionner », précise-t-il sur Iradio.