Tabaski 2026 à Sindian : Les Khalifes jumeaux appellent à la paix et la cohésion

La célébration de l’Eid al-Adha à Sindian a été marquée par un sermon vibrant des khalifes jumeaux Abdoul Hassan Badji et Abdoul Hussein Badji, héritiers spirituels du Cheikh Ousmane Sountou Badji, fondateur de la communauté musulmane Aïnou Salam, la Cité de la Paix. Leur message, centré sur la paix et la vérité, a profondément touché les fidèles.

Dans un contexte régional marqué par les tensions, les deux guides ont prié pour la stabilité du Sénégal et du monde musulman. Ils ont rappelé que l’islam est une religion de simplicité et de vérité, invitant les croyants à rejeter l’orgueil et à reconnaître leurs erreurs avec humilité.

Leur sermon a insisté sur plusieurs valeurs fondamentales : la fidélité aux promesses faites à Dieu, le respect des parents — présenté comme une condition de bénédiction divine — ainsi que la solidarité familiale et communautaire. Ils ont exhorté les fidèles à prendre soin des enfants, des épouses et des frères, affirmant que la cohésion sociale est indissociable de la foi.

La jeunesse a occupé une place particulière dans leurs prières. Les khalifes ont demandé à Dieu de lui accorder la lumière de l’avenir et la force de bâtir une société pacifique, plaçant ainsi l’avenir du pays entre les mains de la nouvelle génération.

Enfin, ils ont rappelé que le pouvoir appartient à Dieu seul, invitant les dirigeants à l’humilité et à la responsabilité. « Le pouvoir est mortel au moindre contact », ont-ils averti, soulignant la fragilité des ambitions humaines face à la souveraineté divine.

Ce sermon de la Tabaski 2026 s’est imposé comme un plaidoyer pour la paix, la vérité et l’unité, réaffirmant que la stabilité du Sénégal repose sur la fidélité à Dieu, le respect des parents et la cohésion des croyants. Leur parole, simple mais profonde, a résonné comme un appel à la sincérité, à la solidarité et à la fraternité dans une société en quête de repères.