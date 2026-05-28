Tabaski 2026 : Mabouba Diagne adresse ses vœux à la communauté musulmane

À l’occasion de la Tabaski, Mabouba Diagne a transmis un message de fraternité et de solidarité à l’ensemble de la communauté musulmane du Sénégal et de la diaspora.

Dans sa déclaration sur sa page Facebook, il a rappelé que cette fête constitue un moment fort de foi, de partage et d’unité nationale. Il a insisté sur l’importance de la générosité et du vivre-ensemble, des valeurs essentielles pour renforcer la cohésion du pays.

Il a également eu une pensée particulière pour les éleveurs et les acteurs de la filière animale, dont le travail et l’engagement permettent à des milliers de familles de célébrer la Tabaski dans de bonnes conditions.

Formulant des prières pour la paix, la santé et la prospérité de tous, il a souhaité que cette fête bénie soit une source de résilience et de solidarité pour le Sénégal.

« Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous », a-t-il conclu, plaçant son message sous le signe de la fraternité et de l’espérance.