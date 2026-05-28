Tabaski 2026 : Macky Sall adresse ses vœux

À l’occasion de l’Eid al-Adha, plus connue sous le nom de Tabaski, l’ancien président de la République, Macky Sall, a transmis ses vœux à la communauté musulmane.

Dans un message publié sur sa page Facebook, celui qui brigue désormais le poste de Secrétaire général des Nations unies a formulé des prières pour un monde apaisé et solidaire. Il a notamment souhaité que l’esprit de cette fête, symbole de foi et de confiance en Dieu, inspire des actions en faveur de la paix, de la fraternité et de la solidarité humaine.

« Bonne fête à toutes et à tous », a conclu Macky Sall dans son message, marqué par un appel à la cohésion et à l’unité au sein de la Oummah islamique.