Tabaski 2026 : Amadou Ba appelle à l’unité nationale

À l’occasion de l’Eid al-Adha, communément appelée Tabaski, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a partagé un message de solidarité et de fraternité à l’endroit de la communauté musulmane et de toutes les familles sénégalaises.

Dans une publication sur Facebook, le président du mouvement Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji a rappelé les valeurs fondamentales portées par cette fête religieuse. Selon lui, la Tabaski incarne la foi, le sacrifice et le partage, des principes essentiels dans la société sénégalaise. Il a également souligné que ce moment de célébration demeure une occasion de transmission, de recueillement et de rapprochement familial.

Amadou Ba a profité de son message pour formuler un vœu pour le pays. Dans un contexte marqué par de nombreuses préoccupations, il souhaite que ces journées de communion renforcent l’esprit de solidarité et ravivent l’attachement à ce qui unit les Sénégalais en tant que Nation.