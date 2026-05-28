Tabaski à Ziguinchor : les imams rappellent les valeurs de foi et d’endurance

La communauté musulmane de Ziguinchor a célébré la Tabaski ce 27 mai 2026, marquée par des sermons axés sur la foi et la responsabilité. Les imams ont invité les fidèles à renouer avec les valeurs essentielles de l’islam.

L’imam Abdoul Hamid Diédhiou a rappelé que « le croyant doit adorer, obéir et espérer en Allah, le Tout-Puissant », tandis que l’imam Youssou Diamban a exhorté les fidèles à faire preuve d’endurance dans leur pratique religieuse et face aux épreuves de la vie. Ces messages, en écho aux enseignements coraniques, ont replacé la soumission à Dieu au cœur de la célébration.

Le respect des parents a été fortement mis en avant. Les imams ont insisté sur l’obéissance et l’honneur filial, surtout envers les parents âgés, considérés comme une composante essentielle de la foi musulmane.

La jeunesse a également occupé une place centrale dans les prêches. Les guides religieux ont mis en garde contre les dérives liées aux biens mal acquis et aux illusions de richesse facile. « Pour obtenir quelque chose, il faut travailler et vivre à la hauteur de sa sueur », a averti l’imam Diédhiou dont les propos sont rapportés par nos confrères de Seneweb.

Son confrère Youssou Diamban a, lui, souligné l’importance d’une jeunesse bien formée et encadrée, gage d’un avenir solide pour la nation.

Ces appels convergent vers une même exigence : bâtir une génération animée par une foi inébranlable et un sens aigu de la responsabilité sociale. La Tabaski 2026 à Ziguinchor s’est ainsi imposée comme un moment de rappel des fondamentaux : la foi, le respect des parents, l’endurance et la formation de la jeunesse pour un Sénégal plus uni et plus fort.