TABASKI: Diourbel bien approvisonnée en oignon et pomme de terre

Les marchés de Diourbel sont bien approvisionnés en oignon et pomme de terre pour les besoins de la fête de la Tabaski, a assuré le commissaire aux enquêtes économiques, Amadou Touba Niane, chef de service régional de commerce de Diourbel. Dans un entretien accordé à la presse il déclare ’’Globalement, nous sommes en train de suivre le marché et il est bien approvisionné en oignon, en pomme de terre même s’il faut relever le faible niveau de ces deux denrées à Bambey’’.

Selon lui les prix sur le marché son « entrain de monter » à cause de la concurrence. ’’Les prix de la pomme de terre et de l’oignon sont libres. Ils sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Aujourd’hui, on ne peut qu’encadrer, faire en sorte qu’il y ait le maximum de stocks possible pour pouvoir jouer sur les prix’’, a expliqué Mr Niane. Le prix de varie entre 450 et 600 F CFA le kg dans la région de Diourbel et celui de l’oignon par contre varie entre 400 F CFA et 500 F CFA.

Il a également souligné le défaut d’infrastructures de conservation de ces produits périssables dans la région de Diourbel entrainant d’énormes perte pour les commerçants. ’’Diourbel n’a pas d’infrastructures de conservation de ces produits et ce manque-là ne contribue pas à sécuriser l’approvisionnement’’, a déploré le commissaire aux enquêtes économiques.