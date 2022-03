An 202 de « Talatay Nder »: plaidoyer pour une meilleure visibilité culturelle …Par Adama Diaw alias Diaw Fara

Comme vous le savez tous, ce qui nous réunit, ici, est plus important que ce qui nous sépare Nous sommes tous des enfants du Walo et fiers de l’être.

Être là, aujourd’hui, devant vous, est une fierté dont je ne saurais exprimer les mots exacts, en ce mois, ce jour et cet endroit qui marque l’histoire proprement dite de la culture de la liberté, des droits humains mais ,surtout, ceux des femmes qui ont été les pionnières de cette lutte pour la sauvegarde de la dignité.

Mais, Nder mérite plus de considération, de visibilité, d’accessibilité, et d’infrastructures routières, mais aussi, de dotations culturelles afin d’inscrire cette Ville historique dans le patrimoine culturel sénégalais, voire mondial.

Je vois devant moi des femmes, des hommes, des populations fortes et soucieuses de leur passé guerrier.

Quand on parle de Nder, je veux que ses enfants puissent mesurer à quel point leurs ancêtres ont été braves et courageuses en voulant refuser la privation de liberté à leurs risques et périls.

Nous sommes en 2022 et, aujourd’hui, les séquelles sont encore présentes. Il nous faut avancer tous ensemble et ce, malgré les douleurs encore vives qui nous étranglent.

Il nous faut mettre notre culture au cœur de l’histoire même du Sénégal et cela doit être notre sacerdoce. On parle des droits des femmes mais, je pense que nos Mamans et arrières grands-parents ont déjà balisé cette voie.

Il nous revient, à ce jour, d’assurer et d’assumer ce legs qui pèse lourd. Il convient plus que tout autre héritage culturel.

Je demande au gouvernement de la République du Sénégal de metre en place un plan de restructuration de nos villes en mettant l’accent sur le tourisme culturel avec des édifices et bâtisses qui rappelleront que Nder a toujours été parmi les localités les plus distinguées sur le plan socio-culturel.

Bonne fête à toutes les populations et nous espérons que ce plaidoyer soit vraiment bénéfique pour tous les enfants du Walo.