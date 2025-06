Talla Sylla plaide pour une Afrique de l’Ouest unie

Aux Dirigeants de la CEDEAO et de l’AES,

Une Afrique de l’Ouest divisée : L’appel d’un citoyen engagé

En tant que Talla Sylla, Président du Congrès Africain pour la Démocratie et le Développement, c’est avec une profonde inquiétude et un sentiment d’urgence que je m’adresse à vous aujourd’hui. La division actuelle entre la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Alliance des États du Sahel (AES) est une blessure ouverte au cœur de notre région, menaçant la stabilité, la prospérité et l’unité si chèrement acquises.

Cette scission n’est pas qu’une affaire de divergences politiques ou de souverainetés disputées ; elle est une menace directe pour nos peuples. Elle affaiblit notre capacité collective à faire face aux défis existentiels que sont le terrorisme rampant, les conséquences dévastatrices du changement climatique, la pauvreté persistante et l’insécurité alimentaire. Pendant que nos organisations se regardent en chiens de faïence, des vies sont perdues, des économies sont paralysées et l’espoir d’un avenir meilleur s’amenuise pour des millions de nos concitoyens.

Redonner Vie à la Coopération Renforcée : Un Impératif pour l’Avenir

Il est impératif de recoller les morceaux et de redonner aux peuples de l’Afrique de l’Ouest un instrument de coopération renforcée. Pour y parvenir, je vous exhorte à considérer les pistes suivantes, non pas comme des injonctions, mais comme des fondations pour un dialogue constructif et une réconciliation indispensable :

Privilégiez le dialogue et la diplomatie ouverte : Mettez en place des canaux de communication permanents et discrets. L’heure n’est plus aux déclarations publiques incendiaires, mais aux discussions franches et respectueuses. Acceptez une médiation neutre si nécessaire, car l’enjeu dépasse les égos et les divergences initiales. La confiance doit être rebâtie, pas détruite.

Concentrez-vous sur les intérêts communs : Nous partageons tous les mêmes menaces et les mêmes aspirations. La lutte contre le terrorisme doit nous unir, non nous diviser. Coordonnons nos renseignements, nos stratégies militaires et nos ressources. Le développement économique, la libre circulation des biens et des personnes, l’éducation et la santé sont autant de domaines où une coopération sans faille profitera à tous. Concentrez-vous sur ce qui nous rassemble, pas sur ce qui nous sépare.

Réformez pour inclure et renforcer : La CEDEAO, en particulier, doit engager une introspection profonde. Ses mécanismes de prise de décision et sa réactivité face aux crises doivent être réévalués. L’ordre constitutionnel est un pilier, mais son application doit toujours tenir compte des réalités et des aspirations des populations, sans créer de nouvelles fractures. Rendez nos institutions régionales plus légitimes aux yeux de nos peuples, plus flexibles et adaptées aux défis contemporains.

Impliquez la société civile : Les organisations de la société civile, les universitaires et les leaders communautaires sont prêts à jouer leur rôle. Nous pouvons faciliter le dialogue inter-communautaire, promouvoir la compréhension mutuelle et servir de passerelles entre vos gouvernements et les citoyens que nous représentons. Ne sous-estimez pas le pouvoir de nos peuples à vouloir la paix et l’unité.

Adoptez une approche progressive : La réconciliation ne se fera pas du jour au lendemain. Commencez par des mesures de confiance simples, comme la levée de certaines restrictions ou la reprise de collaborations techniques. Établissez une feuille de route claire, avec des étapes mesurables, pour reconstruire pas à pas ce qui a été ébranlé.

Aux Dirigeants de la CEDEAO et de l’AES, l’histoire jugera notre capacité à surmonter cette crise. Ne laissons pas nos divisions nous paralyser. Les peuples de l’Afrique de l’Ouest aspirent à la paix, à la sécurité et à la prospérité. Il est de votre responsabilité historique de leur offrir un horizon d’intégration et de solidarité retrouvées.

En mon nom et au nom du Congrès Africain pour la Démocratie et le Développement, je vous exhorte à tendre la main, à dialoguer et à agir pour l’unité de notre Afrique de l’Ouest. L’avenir de nos enfants en dépend.

Avec l’expression de ma haute considération,

Talla Sylla

Président du Congrès Africain pour la Démocratie et le Développement