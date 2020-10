L’organisation internationale du Travail (OIT ) place le Sénégal comme le troisième pays au monde où le chômage est le plus élevé avec un taux de 48%. Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime rejette ces chiffres qui, selon lui, ne sont ni exacts, ni fiables.

« Je n’y crois pas parce que je sais qu’à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, ce sont des professionnels qui y sont et toute l’économie généralement se base sur les données de ces messieurs et eux, ils parlent de 16% », explique-t-il dans le Jury du dimanche. Avant d’ajouter : « Nous ne pouvons être troisième au monde. C’est un problème de logique. Ce classement ne me frustre pas mais je n’y crois pas. Je ne lui donne pas le crédit que d’autres voudraient lui donner », précise le ministre.