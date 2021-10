Taxawu Dakar : un navire sans capitaine…Khaf a fui

Les élections locales prévues le 23 Janvier 2022 font ressortir ce qu’il y a de pire au sein des coalitions et partis politiques. Les investitures sont la source de nombreux conflits internes dans les partis. Pouvoir et opposition tentent tant bien que mal de contenir les dégâts. Mais cela risque de se solder par des échecs car les frustrés ne comptent pas rester les bras croisés. Ces remous internes sont en train d’envoyer Taxawu Dakar vers des lendemains sombres. La bataille entre Barthélemy Dias et Soham Wardini amène les sénégalais à s’interroger sur la capacité de Khalifa Sall à manager ses hommes. Sa passivité fait déjà douter de lui et sa coalition en fera les frais.

Soham Wardini, membre de Taxawu Sénégal, est bien concurrencée au sein de cette coalition. Et son challenger direct n’est personne d’autre que le maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias. Alors celle qui rêvait de diriger la liste de Khalifa Ababacar Sall peut déchanter. L’actuelle mairesse de Dakar a vu sa candidature à la candidature au sein de la coalition Yewwi askan wi rejetée. Mieux, elle a perdu le soutien de certains responsables et membres de Taxawu Dakar au profit de son adversaire Barthélemy Dias.

Cette forclusion de Soham Wardini fait exploser Taxawu Dakar. En effet, l’édile de la capitale sénégalaise a décidé de maintenir sa candidature. Certains conseillers municipaux, dans une motion, apportent leur soutien à Soham Wardini soutenant qu’elle est toujours candidate à la candidature et sera élue maire de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi. Ce qui ouvre un nouveau front au sein de l’opposition. En plus de faire face à la mouvance présidentielle, les leaders de cette coalition devront aussi faire face à leurs querelles internes.

Mais avec toute cette cacophonie, Khalifa Sall s’est muré dans un silence de cathédrale. Prouvant, ainsi, au monde entier qu’il est incapable de gérer Taxawu Dakar. L’ancien maire de la capitale sénégalaise vient de démontrer que le leadership qu’il incarne au sein de cette coalition n’est que de la poudre aux yeux. En vérité Khaf a peur de trancher. Il n’a pas cette poigne de politicien-responsable. Pour faire plaisir à ces deux chouchous, Barthélemy Dias et Soham Wardini, il se décrédibilise en se taisant face à ce problème qui va ruiner les efforts consentis pour réunir les leaders de cette coalition.

Et Khalifa Sall est loin d’être indifférent à cette situation qui plombe Taxawu. Mais il a les mains liées. S’il se sépare de Barthélemy Dias, le peu d’influence qui lui reste en politique disparaitra. Ce, parce le maire de Mermoz Sacré Cœur a mené tous les combats pour la libération de Khalifa Sall dans l’affaire de la caisse d’avance. Mais Barth a, aussi, trouvé la bonne formule pour replacer Khalifa dans le landerneau politique. Car Dias-fils apparaissait toujours sous les couleurs de Taxawu Sénégal pour le représenter. Une manière pour lui de maintenir cette coalition en vie.

Mais Soham Wardini aussi fait partie de la vie politique de Khalifa Sall. Si Dakar a réussi à rester entre les mains de l’opposition, c’est grâce à elle. La capitale sénégalaise a toujours hanté le pouvoir et ce n’est pas un hasard si Khaf lui a demandé de garder la demeure pendant ses déboires judiciaires. Chose que Soham Wardini a réussi avec brio. Alors Khaf hésite à frustrer un tel allié. Et la mettre au frigo reviendrait à se faire une ennemie assez dangereuse.

À moins que l’ancien maire de Dakar ne manœuvre en coulisses pour éjecter Soham Wardini, il devrait sortir de son silence et prendre son courage à deux mains pour désigner son candidat pour la mairie de Dakar. Et se murant dans le silence, Khalifa Sall joue avec sa crédibilité. Aux dernières nouvelles, Khalifa Sall serait du côté de la France loin du tumulte de Dakar où sa coalition a du mal à trouver un consensus sur le futur candidat de Yewwi à Dakar…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru