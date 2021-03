Télés suspendues, médias saccagés…L’APRES indignée

Communiqué de l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (APRES) qui réagit à la suspension du signal des télévisions SenTv et Walf tv et au saccage des locaux de plusieurs médias.

Suite à la décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) de suspendre le signal des télévisions SenTv et Walf tv pendant soixante-douze (72) heures, l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (APRES) exprime toute sa solidarité à nos confrères.

L’APRES condamne la décision du CNRA qui constitue un coup dur à la liberté d’expression consacrée par la constitution du Sénégal. Car, la suspension du signal d’un média est la dernière des choses à faire dans un Etat de droit.

Le Président de l’APRES, Sambou Biagui va reprendre son bâton de pèlerin pour rencontrer Monsieur Babacar Diagne, Président du CNRA.

L’APRES reste solidaire avec les confrères des Groupes Dmédia et Walfadji dans leur ensemble et promet de faire prochainement une annonce sur l’attitude à adopter à l’issue de la rencontre avec le Président du CNRA.

L’APRES se solidarise aussi avec nos confrères de la radio Rfm, du site d’informations Dakaractu et des quotidiens l’Observateur et le Soleil dont les locaux ont été sauvagement saccagés et des véhicules de responsables incendiés.

Fait à Dakar, le 03 Mars 2021

Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité

Le Secrétariat Général