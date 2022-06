Tension aux Législatives : La société civile en sapeurs-pompiers

Le Collectif des organisations de la société civile pour les Élections (Cosce) et la Plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des Élections (Pacte) prennent les devants pour une organisation paisible et sereine du scrutin législatif de juillet prochain.

A ce sens, ces structures de la société civile ont tenu à sonner l’alerte et appeler au calme face à la montée des périls consécutive à la publication des listes de candidatures pour les Législatives. Aussi, notent-elles dans une déclaration en date d’hier, jeudi 02 juin, qu’à la suite de la décision du ministère de l’Intérieur d’invalider certaines listes, dont la liste nationale des titulaires de Yewwi Askan Wi et la liste proportionnelle des suppléants de Benno Bokk Yakaar, «Cette situation exceptionnelle soumise à ce stade à l’appréciation du Conseil Constitutionnel à la lumière des dispositions du Code électoral, a provoqué de part et d’autre, des prises de paroles fortes pouvant entrainer des risques graves de troubles du climat de paix et de stabilité ».

Pour prévenir toute action préjudiciable à la paix civile, la Société civile a tenu à lancer « un appel au calme et à la sérénité à toutes les listes de candidats et leur demande de se ressaisir et d’utiliser les moyens légaux que leur offre le cadre juridique sénégalais pour faire valoir leurs arguments auprès des institutions judiciaires du pays ».

Dans la même dynamique, elle exhorte « toutes les parties prenantes à la retenue et à ne pas appeler à des actions pouvant déboucher sur des manifestations violentes » Lire la suite en cliquant ICI