Tensions entre Bamba Fall et Soham Wardini

A la mairie de la Ville de Dakar, il y’a de vives tensions entre Soham El Wardini et Bamba Fall. Dans une déclaration dans les colonnes du journal Les Echos, le maire de la Médina fustige la gestion « solitaire » du successeur de Khalifa Sall.

« Elle fait une gestion solitaire. Elle n’associe pas certains adjoints à ses démarches et décisions. Je suis le premier adjoint, mais je ne sais rien de ce qu’elle fait », a déclaré Bamba Fall dans Les Échos.

Il précise qu’il est également écarté par la mairesse de Dakar des arbitrages, alors qu’il est chargé des questions sociales à la Ville de Dakar. « La mairie de Dakar ne marche plus comme du temps de Khalifa Sall. Wardini fait ce qu’elle veut », se désole Bamba Fall.

Soham EL Wardini s’est prononcée sur la situation financière de l’institution municipale, en marge de la session ordinaire du Conseil de la Ville de Dakar en ces mots : « J’ai parlé de trésorerie, mais je vous ai annoncé que nous n’avons pas reçu toutes nos recettes concernant la Cel (Contribution économique locale). Une partie, la valeur locative, est déjà dégagée. Mais l’autre qui concerne la valeur ajoutée, on attend le décret d’application pour faire la répartition sur toutes les communes du Sénégal. »

Pour Soham El Wardini, « c’est ça qui empêche d’investir. Parce que les avances de trésorerie que nous recevons de l’Etat ne peuvent servir que pour le fonctionnement. Ça ne peut pas aller dans l’investissement, c’est ça les difficultés. Mais je pense que ça va se décanter bientôt. »