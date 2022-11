Tentative d’assassinat : Le gouvernement malien dément les médias «Mille collines» de la France

Dans un communiqué N° 041 en date du 11 novembre 2022, le Gouvernement de la Transition au Mali a démenti la tentative d’assassinat de l’aide de camp du Colonel Assimi Goita…

« C’est avec une profonde consternation que le Gouvernement de la Transition a pris connaissance d’un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français « Libération » et visant l’aide de Camp de SE le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Le Gouvernement de la Transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français « Libération » qui poursuit les activités subversives des médias « milles collines » France 24 et Radio France Internationale, interdits au Mali. En outre, il condamne cette manoeuvre non professionnelle, désespérée, éhontée et immorale du quotidien français « Libération ».

Le Gouvernement de la Transition déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu’à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la Transition, en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces.

Le Gouvernement de la Transition, tout en se réservant le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite la population à rester sereine et la rassure de la volonté inébranlable des autorités de la Transition à atteindre les objectifs de Refondation et de la restauration de la souveraineté du Mali, pour le bonheur des Maliennes et Maliens.

Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens ! »

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation,

Porte-parole du Gouvernement, Premier ministre par intérim

Colonel Abdoulaye Maiga