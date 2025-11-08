Tera Meeting : Ousmane Sonko clarifie sa relation avec le président Diomaye

Lors du Tera Meeting tenu ce samedi sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à dissiper les rumeurs faisant état de tensions entre lui et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

« Certains pensent que ma relation avec le Président Bassirou Diomaye Faye va se détériorer. En tout cas, dans la vie, tout peut arriver », a-t-il déclaré devant une foule nombreuse.

Le leader de Pastef a toutefois rassuré ses partisans quant à la solidité de son lien avec le chef de l’État. « Sachez que ce qui mettra fin à notre relation ne viendra pas de moi. Et j’ai l’espoir que cela ne viendra pas non plus du Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il affirmé.

Ousmane Sonko a également profité de cette tribune pour s’en prendre à certains membres du régime qu’il accuse de vouloir semer la discorde entre lui et le Président. « Ceux qui s’activent le plus pour me séparer du Président sont dans le régime. L’un est épinglé par un rapport de l’IGE, et l’autre a profité de son poste ministériel pour accorder des marchés douteux… C’est pourquoi il a été muté vers un autre ministère », a-t-il lancé, sans toutefois citer de noms.