Tera Meeting : Ousmane Sonko clarifie la question des fonds politiques

Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à apporter des précisions, ce samedi, sur la promesse de suppression des fonds politiques, un engagement souvent rappelé par ses détracteurs. S’exprimant lors de son « Tera Meeting », organisé sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, le chef du gouvernement a dénoncé les fausses informations véhiculées à ce sujet.

« Que celui qui est courageux aille dire à la télé que le Premier ministre Ousmane Sonko dispose de fonds politiques de 9 milliards. Ils ne le feront jamais », a-t-il lancé, sous les applaudissements de ses partisans.

Reconnaissant que la suppression des fonds politiques faisait partie de leurs engagements, Ousmane Sonko a tenu à rappeler la formulation exacte du programme porté par le candidat Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle de 2024. « Nous avions dit que nous supprimerons les fonds dits politiques et que nous les remplacerons par des fonds spéciaux, votés par l’Assemblée nationale, destinés aux opérations ultra sensibles. Ces fonds seront soumis à des contrôles spécifiques et a posteriori, par une sous-commission composée de membres assermentés », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a également souligné que toutes les réformes promises ne peuvent pas être mises en œuvre dès la première année du mandat. « C’est pourquoi nous avons prévu des délais dans le programme du candidat Diomaye », a-t-il indiqué, assurant que la réforme relative aux fonds politiques sera effective dans les trois premières années.

« Sommes-nous déjà au-delà des trois premières années du mandat ? », a-t-il interrogé, avant de révéler qu’un comité a été mis en place sur la question, en concertation avec le Président de la République. « On fera ce qu’il faut et les projets de loi seront déposés dans les délais », a-t-il promis.