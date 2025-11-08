Tera meeting : Sonko met en garde contre la négation de la dette cachée

Le Premier ministre Ousmane Sonko a ouvert son « Tera Meeting », ce samedi, par un discours axé sur la question de la dette publique, un sujet qu’il juge central pour la gouvernance du pays. Dès les premières minutes de son intervention, le leader de Pastef a vivement dénoncé ceux qui continuent de nier l’existence de la dette cachée.

« Il y a des choses qu’on ne devrait plus accepter dans ce pays. Chaque jour, des personnes déclarent que la dette cachée n’existe pas. Celui qui le redit doit être envoyé en prison », a lancé le chef du gouvernement, sous les acclamations de ses partisans.

Ousmane Sonko est revenu sur le processus ayant conduit à la mise en lumière de cette dette, rappelant qu’il avait lui-même alerté sur la question bien avant son entrée au gouvernement. « Quand je l’ai dit l’année dernière, ils ont affirmé que c’était de la politique. Mais la Cour des comptes, le FMI, la Banque mondiale et la BCEAO ont tous confirmé que cette dette existe. Il y a des documents qui l’attestent », a-t-il insisté.

Le Premier ministre a ainsi réaffirmé sa détermination à faire toute la lumière sur ce dossier, qu’il considère comme l’un des plus graves scandales économiques de ces dernières années. « Et des gens viennent nous dire que cette dette cachée n’existe pas ? Celui qui le redit doit être envoyé en prison », a-t-il martelé, réitérant sa fermeté sur la question.