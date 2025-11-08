Tera Meeting : Ousmane Sonko réclame la dissolution de l’APR

Lors du Tera Meeting tenu à l’esplanade du stade Léopold Sédar Senghor, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu des propos particulièrement forts à l’encontre de l’Alliance pour la République (APR), le parti fondé par l’ancien président Macky Sall.m

« L’APR doit être dissoute pour ce qu’elle a fait. C’est un parti criminel », a lancé le leader de Pastef devant une foule nombreuse, liant directement cette accusation à l’affaire de la dette cachée récemment mise en lumière par le Fonds monétaire international (FMI).

Selon Ousmane Sonko, cette dette, estimée à près de 7 milliards de dollars sur la période 2019-2024, aurait été dissimulée volontairement afin de masquer la véritable situation financière du pays et de faciliter de nouveaux emprunts.

« Toute personne qui dément la dette cachée doit être conduite en prison », a-t-il martelé, soulignant la gravité de ce qu’il considère comme un détournement à grande échelle.

Le FMI a effectivement confirmé l’existence de cette dette non déclarée, la qualifiant d’« exceptionnelle » pour un pays africain. L’institution internationale estime désormais que le niveau d’endettement du Sénégal avoisine les 100 % du PIB et exige des mesures de transparence ainsi qu’un audit complet avant toute reprise de coopération financière.