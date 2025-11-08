Tera Meeting : Ousmane Sonko répond aux critiques de Macky Sall

Les récentes déclarations de l’ancien président Macky Sall à l’encontre du régime en place n’ont pas laissé le Premier ministre Ousmane Sonko indifférent. Lors du Tera Meeting tenu ce samedi 8 novembre 2025 sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, le chef du gouvernement a vivement répliqué aux attaques de l’ex-chef de l’État, aujourd’hui établi au Maroc.

« La seule personne qui a déçu les Sénégalais est au Maroc », a lancé Ousmane Sonko, provoquant une ovation de ses partisans. Le leader de Pastef a ensuite invité l’ancien président à faire preuve de courage politique : « Qu’il ait le courage de revenir au pays », a-t-il ajouté, sur un ton de défi.

Cette sortie fait suite aux propos tenus par Macky Sall lors de l’installation du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR), jeudi dernier. Dans un discours lu par Me Sidiki Kaba, l’ancien chef de l’État avait sévèrement critiqué la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, accusant le nouveau pouvoir d’avoir « déçu la majorité de nos compatriotes » et de mener une politique « haineuse » et « revancharde ».