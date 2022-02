Terrains et 50 millions aux Lions : attention…des intrus dans la liste

La République est décidément bonne fille ! Pour cause, nul ne pourrait l’accuser d’ingratitude à l’endroit de nos « Lions » qui ont si vaillamment défendu les couleurs nationales au Cameroun et nous ont ramené ce trophée derrière lequel nous courons depuis bientôt 60 ans. Ils méritaient donc d’être récompensés à la mesure de leur exploit. Cinquante millions de francs, plus deux terrains de 200 et 500 mètres carrés respectivement, une décoration dans l’ordre national du « Lion » : ce n’est sans doute pas assez mais enfin, c’est quand même une sacrée récompense pour la bande à Kalidou Coulibaly et aussi pour le staff technique ayant à sa tête Aliou Cissé !

Seulement voilà, comme en toute chose en ce pays, il y a eu de l’excès dans cette distribution de « neexal » : On s’attendait à ce que cette prodigalité présidentielle profite à une trentaine de personnes, pas plus, et voilà qu’il y a plus de cinquante qui sont servies royalement. Parmi lesquelles, hélas, des ministres de la République et des hauts fonctionnaires mais pas seulement puisque des copains et des coquins aussi ont été glissés dans la liste du fait le plus souvent de leur proximité avec le ministre des Sports ou avec le président de la Fédération.

Or, dans cette affaire, il est quand même question de deniers publics, c’est-à-dire de nos impôts à vous et nous, mais aussi de patrimoine foncier public.

Par conséquent, nul n’a le droit d’en abuser. En en faisant bénéficier des gens qui n’y ont manifestement pas droit, on viole la loi et on abuse de biens des Sénégalais. Que l’on dépouille injustement pour…Lire la suite ici