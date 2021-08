Thiaroye ne veut pas devenir « Mbeubeuss II »

Le ministre de l’Intérieur, le gouverneur de Dakar et le préfet de Pikine sont alertés ! Si rien n’est fait, les populations de Thiaroye-gare risquent de mettre à exécution leurs menaces c’est-à-dire se révolter contre ce qu’elles qualifient de « Mbeubeuss II », alerte Le Témoin.

Il s’agit d’un vaste espace public situé à Tally Diallo en face du commissariat de police de Thiaroye. Cet unique espace nu, des éboueurs de camion-bennes(Ucg), des récupérateurs, brocanteurs et autres recycleurs étrangers ont fini par le transformer en décharge clandestine. Selon un notable de Thiaroye, la plupart des camions-bennes chargés du ramassage et du transport des ordures ménagères pour Malika (Mbeubeuss) retournent avec presque la moitié des déchets à Thiaroye-gare, précisément sur les lieux indiqués. D’où le surnom « Mbalit-Dem-Dikk » collé aux camions bennes.

Pire, de nombreux grossistes et revendeurs de yamba squattent l’endroit incriminé «Un triste décor qui fait mal aux populations ! Récemment, les jeunes responsables de différents quartiers ont été reçus parle sous-préfet et le commissaire de Thiaroye qui n’ont encore rien fait pour nettoyer les lieux. Donc les Thiaroyois à travers les Asc vont prendre leurs responsabilités pour déguerpir les bandits et voyous afin d’aménager l’espace (terrain basket et jardin public). Souhaitons que Thiaroye-gare ne soit pas l’étincelle d’une révolte de la banlieue » a-t-il alerté.