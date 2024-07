Thiaroye sur Mer : Trois enfants retrouvés morts dans un véhicule

Un drame a secoué la localité de Thiaroye sur Mer avec la disparition tragique de trois enfants. B. D. Diop, M. Mar, et M. Niang, âgés respectivement de 5 ans et 4 ans, ont été retrouvés morts à bord d’un véhicule en panne ce mardi matin. Les trois enfants, tous de la même famille et habitant le quartier Santhiaba, ont été portés disparus lundi 22 juillet.

Selon la Rfm, les enfants avaient été envoyés la veille pour apporter un repas à leur tante paternelle et devaient récupérer le bol le lendemain. C’est au cours de cette tâche que leurs traces ont été perdues. Ce mardi matin 23 juillet, la macabre découverte a été faite par le vigile d’un dépôt de gaz situé dans le même quartier. En effectuant une inspection de routine, le surveillant des locaux a trouvé les corps sans vie des trois enfants à l’intérieur d’un véhicule en panne. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont été immédiatement alertés et se sont rendus sur place.

La nouvelle de la disparition et de la découverte des corps a bouleversé le quartier. Les familles respectives des enfants sont en état de choc face à cette tragédie. Une enquête sera naturellement ouverte par les autorités pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et comment les enfants se sont retrouvés dans ce véhicule.