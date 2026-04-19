Thiès : Il transformait son appartement en mini-plantation de Yamba

Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le 17 avril 2026, à l’arrestation d’un individu surpris en train de cultiver du chanvre indien (Yamba) dans son domicile. L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement anonyme signalant la présence de plantes suspectes dans l’appartement du mis en cause.

Lors de la descente, les policiers ont découvert deux plants de cannabis bien développés, soigneusement entretenus dans des pots de fleurs. La perquisition de la chambre a permis de confirmer l’activité illicite avec la présence de résidus et de nombreuses graines de chanvre indien.

Un échantillon a été prélevé et transmis au laboratoire de la Division de la Police Technique et Scientifique pour expertise. L’individu a été placé en garde à vue pour culture de chanvre indien, en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Une affaire qui illustre la vigilance des forces de l’ordre face aux pratiques liées aux stupéfiants dans la région de Thiès.