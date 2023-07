Thiès : La chambre de commerce table sur un budget de 225 millions

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Thiès vient de voter son budget 2023/2024 qui s’élève à plus de 225 millions de Fcfa, soit une hausse de plus de 49 millions de Fcfa par rapport à l’année dernière. Dans ce budget, l’Etat va contribuer pour 35 millions de Fcfa à travers le ministère du Commerce, et 15 millions de Fcfa viennent du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), selon L’As.

Selon Mme Oumy Thiam Sangharé, Secrétaire générale de la chambre consulaire, le reste est à chercher à travers les partenaires. Elle renseigne, par ailleurs, qu’il s’agit de l’une des plus dynamiques chambres consulaires au Sénégal. Et pour répondre efficacement aux enjeux de l’évolution démographique et économique de la région, elle pouvait déclarer un budget beaucoup plus important.

Seulement, dit-elle, ils ont préféré la sincérité budgétaire pour éviter des projections mirobolantes, difficiles à concrétiser. La Chambre de Commerce de Thiès est l’une des plus anciennes au Sénégal. Elle a été créée en 1889 sous l’appellation de chambre de commerce Cayor Baol et établie à Rufisque, avant son transfert à Thiès en 1910