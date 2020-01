Thione Seck : Ses avocats vont porter le combat devant la Cour de justice de la Cedeao

Les avocats de Thione Seck vont contester la décision prise par la Cour d’Appel de Dakar au plus haut niveau.

Me Ousmane Seye, l’avocat du lead vocal du Ram Daan a annoncé son souhait de déposer prochainement un pourvoi en cassation. «Nous allons déposer un pourvoi en cassation, ensuite porter le combat devant la Cour de justice de la CEDEAO», a déclaré le conseil, qui préconise le respect du règlement numéro 5 de l’UEMOA.

Maitres Ousmane Seye et Abdou Dialy Kane ont rendez-vous avec leur client dans la semaine pour évoquer la question avec lui. Il pourrait donc y avoir un troisième procès dans l’affaire des faux billets, après celui prévu le 17 février prochain.

Et, les conseils du célèbre chanteur ont décidé de porter le combat devant la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

Pour rappeln le leader de Ram-Daan et son présumé complice sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires à cours légal, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie.