Touba : La municipalité signe une convention avec l’Agence de Sécurité de Proximité

La commune de Touba et la direction de l’Agence de Sécurité et de Proximité ont signé ce vendredi un protocole d’accord entre les deux institutions en présence du Directeur général Birame Faye et de Abdou Lahad Kâ maire de la commune de Touba. Et ceci pour faciliter le travail des collecteurs de la mairie dans les marchés pour un meilleur recouvrement des recettes.

Déjà l’Agence avait déjà mis à la disposition de la municipalité 50 agents qui travaillent dans la résidence Khadimou Rassoul, auprès du Khalife mais aussi dans l’institution municipale. Pour la sécurité des sommes collectées, les éléments seront mobilisés dans le secteur des hippomobiles.