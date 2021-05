Touba : Un chef de village et son secrétaire arrêtés pour escroquerie foncière

Pour une affaire d’escroquerie foncière, Dadié Dia, âgé de 57 ans, Chef du village de Touba Oil, et son secrétaire Cheikh Fall dit «Mara», sont placés sous mandat de dépôt. Ils auraient vendu les mêmes terrains à une trentaine de personnes qui ont porté plainte à la brigade de recherches de la gendarmerie de Touba.

En effet, l’enquête menée par les pandores de la brigade de recherches de la ville sainte a permis de mettre la main sur les deux supposés escrocs. Ayant des projets immobiliers à Touba, les victimes ont été mises en relation avec le chef de village supposé être le propriétaire de plusieurs terrains lotis.

Selon «Lii Quotidien» qui donne l’information, l’une des victimes a versé la somme de 27 millions de francs CFA pour l’acquisition de plusieurs terrains. Les actes délictuels des mis en cause ont été découverts lorsque l’un des acheteurs a commencé la construction de son bâtiment et que d’autres acquéreurs les en ont empêché, en exhibant les mêmes papiers signés par le chef du village de Touba Oil et son secrétaire.