Touba : Un Mbacké-Mbacké viole 27 filles et « disparait »

L’affaire est si grosse que peu de gens peinent encore à y croire. Le nombre de victimes présumées, 27, est si élevé que beaucoup s’en émeuvent pourtant. L’âge des filles, des mineures, justifie le drame des parents. Et comble de tout cela, le présumé bourreau, le maitre coranique, Serigne Khadim Mbacké, a disparu dans la nature. Les nombreuses rencontres avec les autorités religieuses de Touba, et les dépositions des filles n’y ont encore rien fait. Les parents se tournent vers l’Etat et les organisations féminines pour que cette série de viols présumés ne soit impunie.

Réunis chez le délégué de quartier, ce dimanche matin, les parents de ces victimes présumées demandent que cette affaire soit tirée au clair. C’est parce qu’ils restent convaincus que rien ne se fera pour appréhender le Serigne Khadim Mbacké et le mettre hors d’état de nuire. « Il a traumatisé à vie ces filles et leur a ôté ce qu’elles avaient de plus précieux », dit, impuissant, un parent d’élève. Revenant sur la genèse des faits, un autre parent sous couvert de l’anonymat par peur de représailles confie : « Si c’était une personne dont le nom de famille n’était pas Mbacké, la justice l’aurait appréhendé depuis belle lurette. Cette affaire, nous l’avons sue depuis le dimanche qui a précédé le début du mois de ramadan. C’est la fille d’une voisine qui a ébruité l’affaire. »

Le pot-aux-roses a été découvert par une fille qui avait refusé d’aller un jour faire ses cours, malgré les remontrances de sa maman. Après le départ de cette dernière au marché, elle s’en est ouverte à sa grande sœur pour lui dire qu’elle refusait d’aller étudier parce que le maitre coranique entretenait avec elle et toutes les autres filles des rapports sexuels. La fille a rapporté qu’il leur enduisait de l’eau bénite avant d’effectuer sa sale besogne. C’est ainsi que, comme une parole libérée, toutes les autres filles, devant leurs mères, ont avoué avoir été forcées par ce maitre coranique à faire des rapports sexuels. « Elles sont victimes de viols et d’attouchements par leur maître coranique », indique-t-on.

Comme ces jeunes filles, leurs parents aussi sont traumatisés. « Je suis très peiné. Je ne peux même pas regarder en face ma fille de 10 ans. Si je le retrouve, je pourrais même le tuer », parie Pape Mbengue. À sa suite, Ngane Péne dit : « Je suis très peinée par le fait que ce marabout ait violé nos enfants. Moi, ma fille qui faisait ses humanités chez Serigne Lahat Gueye m’avait demandé de changer contre mon gré cette école pour poursuivre ses études chez Serigne Khadim Mbacké. Nous étions prêts à répondre à tous ses caprices. En sus de la scolarité mensuelle qu’on payait, on lui donnait chaque mercredi de l’argent. » Lire la suite de ce scandale en cliquant ICI