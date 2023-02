Trafic de cocaïne : Un gradé de l’armée bissau-guinéenne et un militaire sénégalais arrêtés

Un officier supérieur de l’Armée de l’air bissau-guinéenne, son compatriote et contact à Dakar et leur acolyte, un ancien militaire de l’Armée sénégalaise ont été arrêtés suite au démantèlement d’un cartel international de trafic de cocaïne, basé à Bissau, et en passe d’étendre ses tentacules dans la capitale sénégalaise.

D’après des sources de L’Observateur, les limiers de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont signé cette prouesse, après une filature qui remonte à septembre 2022, dans le cadre de la coopération internationale de police. Le cartel envisageait, en effet, de convoyer à Dakar, une cargaison de drogue. L’alerte a été reçue début février, confie le journal. C’est alors que la Division opérationnelle de l’unité de lutte contre les stupéfiants est entrée en action pour infiltrer d’abord le réseau.

Pour s’assurer de la disponibilité du stock, l’agent infiltré, un policier de l’Ocrtis, passe une première commande de 10 boulettes à 300 000 F CFA, l’unité. Un rendez-vous sera fixé pour la livraison de la marchandise. En lieu et place des 3 millions F CFA, montant en échange de la livraison, Gomès, trait d’union entre cette mafia de Bissau et le marché noir sénégalais, aura droit à une paire de menottes.

Pour procéder à une perquisition, les policiers conduisent le mis en cause à son appartement situé à la Cité Soprim. Ils trouvent sur place le capitaine de l’Armée de l’air bissau-guinéenne, Bacai C., en compagnie de Nd. Faye, un ancien militaire sénégalais. Pressé de questions, Gomès craque et balance le capitaine. Ce dernier nie, prétextant, d’abord, être à Dakar, pour mission, puis pour l’achat de seaux de peinture. Confronté aux vidéos et photos prises depuis septembre dernier par les limiers, il finira par passer à table. Ils ont, tous, été présentés au procureur de la République, pour trafic international de drogue dure, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs.