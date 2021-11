Trahison à Yewwi…le leader qui parle avec Macky a été identifié

C’est un scandale sans précédent qui éclabousse la coalition Yewwi Askan Wi. Les rumeurs qui faisaient état d’un traître à l’intérieur et au plus haut niveau, sont en train de devenir une réalité. Un grand traître a été découvert et il s’agit d’un des membres fondateurs. Insoupçonnable depuis le début, certains indices concordants mènent tout droit vers ce leader qui, une fois les regards détournés, prend son téléphone et raconte tout à Macky…

Macky Sall est un virtuose de la politique complotiste et dévastatrice ; il mine le terrain de l’opposition et détruit tous ceux qui essaient de se dresser sur son chemin. S’il n’arrive pas à détruire ses opposants, il passe par leurs proches pour assouvir ses besoins ; Comme il l’a fait avec Djibril Ngom de Matam qui était le mandataire de Yewwi dans ledit département. Mais cette fois, Macky a miné le sommet de la coalition Yewwi askan Wi en « soudoyant » un des leaders et son entourage…Et ce que xibaaru a découvert fait froid dans le dos…

Un responsable du Grand parti a été reçu par Macky sall

Des sources concordantes font état d’une nouvelle trahison de la coalition YAW par des leaders du grand parti sous la bénédiction de leur patron. Mme Aminata Kanté, député du grand parti et maire de Sam Notaire et non moins candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour Sam-Notaire a été reçue nuitamment par le président Macky Sall. Et selon l’entourage du député-maire de Sam Notaire, cette rencontre confidentielle qui a fuité, a été possible avec la bénédiction du patron du Grand parti, Malick Gakou…

Gakou dans le collimateur de Yewwi Askan Wi

Ça brûle dans la coalition Yewwi. Notre source nous informe que « la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi exige des explications du Grand Parti dans les 24heures qui suivent ». Selon certains que xibaaru a joint, « Il y a risque d’implosion de la coalition YEWWI ASKAN WI car Malick Gakou a vendu Yewwi askan wi ». Et pour d’autres le constat est plus qu’alarmant car « Le monstre Gakou continue de leurrer ses collègues de la conférence des leaders » disent-ils…

La trahison de Malick Gakou que tous murmuraient depuis le début, a été mise au grand jour. Maintenant le leader du grand Parti est indexé comme étant celui qui chuchote aux oreilles de Macky Sall. Des membres de l’entourage de la députée maire de Sam Notaire ont confirmé leur rapprochement avec le président Macky Sall bien avant les investitures. Et la médiation d’un certain Idrissa Seck a rendu possible le rapprochement entre Macky Sall et Malick Gakou.

Un poste dans le prochain gouvernement

Malick Gakou sera-t-il ministre d’état dans le prochain gouvernement de Macky Sall ? Son rôle dans la victoire de Benno Book Yaakaar dans plusieurs localités, sera déterminant et Yewwi Askan Wi n’aura plus que ses yeux pour pleurer. Malick Gakou aura dupé Khalifa Sall et Ousmane Sonko pour atteindre son objectif ; au finish, Malick Gakou figurera dans le prochain attelage gouvernemental…ou se retrouvera président d’une institution « budgétivore » pour se sucrer et entretenir ses partisans…

La Rédaction de xibaaru