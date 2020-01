J’invite Khalifa Sall , Idrissa Seck , Malick Gakou, Thierno Alassane Sall , Bougane Dany, Boubacar Camara et Aguibou Soumaré, tous ces hommes politiques qui se sont trompés de choix à un moment de leur carrière politique, de regagner la grande coalition présidentielle pour construire avec SEM Macky SALL, le Sénégal prospère et émergent dont ils rêvent tous.

Tous ceux qui ont écouté le Président Macky Sall lors de son discours de nouvel an, ont vu un Président détaché des contingences politiques au profit exclusif de la primauté du travail et du résultat. On a aussi vu un Président décidé à se battre pour asseoir le bien-être partout au Sénégal par les accès universels à l’eau et a l’assainissement, a l’électricité, à la santé, à l’éducation et aux services de transport de qualité en dépit des pressions corporatistes de toutes sortes. Bref, un Président décidé à installer l’équité sociale et territoriale, afin que ce pays puisse franchir inexorablement les marches de l’émergence et gagner le pari de la souveraineté.

C'est pourquoi, j'appelle tous les sénégalais patriotes, tous les hommes politiques et de la société civile pour qui le Sénégal compte, de soutenir le Président Macky Sall dans cette phase de pré-exploitation pétrolière et gazière et d'accélération du processus de l'émergence à travers le PAP II en cours.

Cheikh NDIAYE

Conseiller Spécial CESE

Responsable politique Apr GRAND YOFF