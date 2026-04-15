Saint-Louis : L’ADEPME et la SAED envisagent un partenariat stratégique pour dynamiser la vallée du fleuve Sénégal

En tournée dans la zone Nord du Sénégal, l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a tenu une séance de travail avec la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED), autour des perspectives de partenariat pour le développement des activités économiques dans la vallée du fleuve Sénégal.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans la dynamique de territorialisation des interventions de l’ADEPME, a permis aux deux institutions d’échanger sur les opportunités de collaboration en vue de mieux structurer et valoriser le potentiel économique de cette zone stratégique, fortement marquée par l’agriculture et l’agro-industrie.

Au cours des discussions, plusieurs axes de coopération ont été identifiés, notamment la structuration des filières agricoles telles que le riz, l’horticulture et l’élevage, l’accompagnement des PME et GIE en matière de transformation et d’accès aux marchés, ainsi que l’accélération de la formalisation des acteurs économiques.

Les deux parties ont également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités techniques et managériales des entrepreneurs, de promouvoir l’investissement productif et de favoriser l’émergence de champions locaux capables de tirer la croissance dans les territoires.

Par ailleurs, le déploiement de services de proximité à travers les points focaux de l’ADEPME a été évoqué comme un levier essentiel pour améliorer l’accès des entreprises aux dispositifs d’appui et assurer un accompagnement continu, en cohérence avec les réalités locales.

À travers cette collaboration en perspective, l’ADEPME et la SAED ambitionnent de contribuer à une meilleure organisation des chaînes de valeur, à la création d’emplois durables et à l’émergence d’un tissu économique plus compétitif dans la vallée du fleuve Sénégal.