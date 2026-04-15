Une célèbre actrice retrouvée inanimée dans une piscine…à Paris

Les faits se sont déroulés samedi après-midi dans la salle de sport Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris.

L’actrice Nadia Farès enchaînait les longueurs dans la piscine lorsqu’elle a subitement disparu.

Une fois sa disparition constatée, des nageurs l’ont sortie de l’eau et ont tenté de la réanimer avant l’arrivée des pompiers.

La comédienne, âgée de 57 ans, serait restée sous l’eau entre trois et quatre minutes.

Elle a été transportée en urgence absolue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec un pronostic vital engagé.

Elle a finalement été réanimée mais se trouverait ce mardi dans un état de santé grave, placée sous coma artificiel.

Source : F D