Candidatures internationales…l’urgence d’un consensus national au-delà des régimes

La’actualité diplomatique du Sénégal est marquée par une séquence paradoxale où des figures de proue nationales peinent à obtenir l’onction décisive de leur propre État. Qu’il s’agisse du poète de renommée internationale Amadou Lamine Sall pour l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ou de l’ancien président Macky Sall pour l’ONU, ces candidatures soulèvent une question fondamentale : le régime de Pastef saura-t-il placer le prestige du drapeau au-dessus des ressentiments politiques ?

Amadou Lamine Sall, invité ce lundi 13 avril 2026 sur la TFM, a révélé avoir fait face à un mur de silence présidentiel depuis août 2025. Malgré un soutien écrit et « inconditionnel » du Premier ministre Ousmane Sonko et une réception officielle par le ministre de la Culture, le poète de 75 ans a vu la porte de la Présidence rester close jusqu’à la date butoir du 3 avril. Cette dissonance au sommet de l’exécutif expose une fragilité dans la coordination de notre diplomatie culturelle.

Parallèlement, le cas de Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations unies cristallise les tensions. Le désaveu cinglant de Dakar, précisant n’avoir soutenu cette démarche à « aucun stade », rompt avec les usages diplomatiques où l’État d’origine fait corps avec son ressortissant. Si les griefs domestiques sont réels, cette rupture prive le Sénégal d’une opportunité historique de peser sur l’échiquier mondial par l’entremise de l’un de ses fils.

Pourtant, le rayonnement international du Sénégal ne devrait pas être une variable d’ajustement des alternances politiques. Une victoire à la Francophonie ou une accession aux hautes sphères onusiennes ne serait pas le triomphe d’un camp, mais celui d’une école d’excellence sénégalaise. En diplomatie, le « soft power » se nourrit de la continuité et de la solidarité nationale, deux piliers qui semblent aujourd’hui vaciller sous le poids des clivages partisans.

Le nouveau régime, porté par une vision souverainiste et panafricaine, trouverait pourtant une résonance naturelle dans le programme d’Amadou Lamine Sall. En prônant l’introduction des langues africaines comme le Wolof ou le Swahili dans les cursus scolaires de l’espace francophone, le poète porte une « rupture » intellectuelle qui s’inscrit en droite ligne des aspirations du projet de Pastef. Ne pas l’accompagner, c’est se priver d’un relais d’influence majeur.

L’éthique de la gouvernance appelle également à une cohérence entre le discours et l’acte. Le soutien du Premier ministre, bien que louable, reste symbolique s’il n’est pas traduit en une offensive diplomatique portée par le chef de l’État. Pour qu’une candidature sénégalaise soit crédible à l’étranger, elle doit d’abord être sacralisée à domicile, sans quoi elle est perçue par les autres nations comme un projet orphelin et affaibli.

Au-delà des hommes, c’est l’image du Sénégal « pays de dialogue » qui est en jeu. Le silence persistant sur des dossiers stratégiques renforce ce sentiment d’inertie. Gouverner, comme le rappelle Amadou Lamine Sall, est une tâche surhumaine, mais elle exige la capacité de transcender les ego pour ne voir que l’intérêt supérieur de la Nation.

Il est impératif que les autorités actuelles comprennent que soutenir un « adversaire » d’hier ou une figure indépendante dans une compétition internationale n’est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité démocratique. En devenant le bouclier de tous ses fils, le régime de Bassirou Diomaye Faye consoliderait une stature d’État-leader, capable d’unir ses forces vives pour les batailles qui se jouent hors de nos frontières.

Le Sénégal ne peut se permettre le luxe de la division sur la scène mondiale. Que ce soit pour la culture, la poésie ou la haute administration onusienne, les candidats du pays sont les visages d’une même identité. Il est temps de siffler la fin de la récréation politique pour engager une union sacrée : car au soir des résultats, ce n’est pas un nom qui sera proclamé, mais bien celui de la République du Sénégal.

La rédaction de Xibaaru