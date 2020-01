KOLDA : Le bébé de l’année est de sexe masculin

Le couple Cheikh ou Traoré et Mariama Touré est très heureux. Le premier bébé de l’année est issu de ce couple marié il y’a longtemps. Ce bébé est venu au monde à minuit deux minutes à la maternité du centre de santé de Kolda. Toute heureuse, Mariama Touré mère du bébé remercie le Ciel et le personnel de l’hôpital. D’ailleurs la sage-femme Awa Fall Ba et son assistance rassurent quant à la bonne santé de la mère et du bébé. Une bonne santé due au respect des visites prénatales selon la sage-femme. A signaler que ce couple heureux par cette bonne nouvelle de ce nouvel an 2020, habite le quartier Médina Chérif dans la commune de Kolda. Ainsi la commission d’enregistrement du bébé de l’année a présenté ses meilleurs à la mère, tout en souhaitant longévité à ce nourrisson.

ELHADJI MAEL COLY