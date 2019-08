Transferts : Ismaïla Sarr quitte Rennes pour Watford (officiel)

Watford a annoncé la signature du Rennais Ismaïla Sarr, ce jeudi. L’attaquant sénégalais s’est engagé pour 5 ans. Le club breton va toucher plus de 30 millions d’euros.

Malgré la concurrence tardive de Crystal Palace, Watford, qui était tombé d’accord avec le joueur et le Stade Rennais depuis plusieurs jours, comme annoncé dans L’Équipe, a fini par avoir le dernier mot. Le club de la banlieue de Londres a officialisé l’arrivée d’Ismaïla Sarr, ce jeudi. L’attaquant international sénégalais (21 ans, 23 sélections), finaliste de la CAN, a signé un contrat de cinq ans.

Le club breton, qui avait acheté le joueur à Metz en 2017 pour environ 20 millions d’euros, va enregistrer une belle plus-value et pouvoir lancer son mercato. Le montant du transfert s’élève à 30 M€ + 5 en bonus. Il s’agit d’un record pour les Hornets, 11es de Premier League la saison passée.