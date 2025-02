Traque des milliards «volés»…Ousmane Sonko dos au mur

Le régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko veut mettre la main sur tous les milliards présumés volés sous Macky Sall. C’est ainsi que le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a lancé une véritable traque contre les hommes et femmes du président sortant. Mais l’actuel premier ministre, en pleine campagne électorale, a tenu des propos qui sont en train de le rattraper.

Lors d’un meeting à Thiès le 27 octobre 2024, Ousmane Sonko avait affirmé que des individus avaient dissimulé plus de 1000 milliards de FCFA dans un compte bancaire, sans fournir de détails supplémentaires. Cette déclaration a suscité des interrogations parmi l’opinion publique, notamment en raison du manque de précisions sur l’identité de la personne concernée et l’établissement bancaire impliqué « Les choses seront claires dans les jours à venir. Nous détenons les preuves… Parfois, quand je dis une chose, je passe à autre chose. La manière dont je fonctionne, c’est que je ne subis pas le débat, ou on ne me l’impose pas. Parce que je crois fermement que je détiens la vérité. Dans ce cas, je dois éclaircir, impulser les débats et laisser les autres faire des commentaires », avait même soutenu Sonko lors de son entretien avec Walf TV.

Pour des banquiers, il est impossible qu’une telle somme soit dans un seul compte. Selon eux, un «compte bancaire, dès que tu verses plus de 5 millions, tu es obligé de justifier la provenance de l’argent. Quand le bénéficiaire ne peut pas le justifier, la structure bancaire est obligée de saisir la Cellule Nationale de traitement des Informations financières (Centif)», ont-ils expliqué. Quatre (4) mois après, des voix se lèvent pour demander toute la lumière dans cette affaire. Dans un pays en ruines, on ne devrait pas laisser cet argent sommeillé dans une banque.

«Le PM a annoncé que plus de 1000 milliards de Fcfa ont été trouvés dans un compte. Cet argent appartient aux sénégalais, alors nous devons tout faire pour le récupérer», avait déclaré Badara Gadiaga dans l’émission Jakaarlo. Selon lui, la société civile et les sénégalais doivent tous se rendre au niveau du parquet financier pour déposer des plaintes de dénonciation afin que cet argent soit récupéré au plus vite. Le chroniqueur estime même que le «Premier ministre doit être auditionné et nous dire où se trouvent les 1.000 milliards de Fcfa. Le Sénégal en a besoin».

Une demande qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Ce lundi, Ardo Gningue a saisi la justice pour que la lumière soit faite sur ce dossier. Ce dernier a déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République près le Parquet Financier, pour détournement de deniers publics et enregistrement illicite. Selon lui, le Premier ministre Ousmane Sonko « a publiquement déclaré avoir découvert un compte contenant plus de 1.000 milliards de FCFA le 27 octobre 2024. Cette affirmation, faite sans communication officielle des autorités financières compétentes, soulève des interrogations légitimes quant à l’origine et à l’affectation de ces fonds », a-t-il déclaré.

Fort de ce constat, l’activiste estime que ces faits sont d’une extrême gravité et pourraient relever, s’ils sont avérés, du « détournement de deniers publics » et de « l’enregistrement illicite ». Il demande donc au procureur d’ouvrir une enquête afin d’élucider cette affaire une bonne fois pour toutes. Comme quoi, Ousmane Sonko est rattrapé par ses anciennes déclarations. Il est désormais primordial pour le nouveau régime de faire toute la lumière sur cette affaire. Sinon le régime ne s’en sortira pas indemne.

Désormais, le PASTEF a tous les atouts qu’il faut pour lever le voile sur ce dossier. Espérons juste que ça ne sera pas uniquement une déclaration de campagne. Les sénégalais n’en peuvent plus des effets d’annonce du nouveau régime. Ce sont des résultats qui sont attendus de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Alors que la lumière soit faite sur les 1000 milliards !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn