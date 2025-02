Diomaye-Sonko…un régime aux nombreux licenciements

La gouvernance du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) risque de coûter cher à certains sénégalais. Ces derniers attendaient que l’élection du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko change positivement leur quotidien. Mais depuis que ce duo est au pouvoir, le taux de licenciements ne cessent de grimper. Ce qui commence déjà à faire grand bruit chez une bonne partie des jeunes qui attendent des solutions face au chômage. Et non le contraire.

Le taux de chômage élargi au Sénégal a atteint 20,3% au troisième trimestre 2024 contre 19,5% à la même période en 2023, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage. Cette donnée émane du dernier rapport de l’Enquête Nationale sur l’Emploi au Sénégal (ENES) publié le lundi 6 janvier 2025 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). « Au sens strict du BIT [Bureau international du Travail, Ndlr], il est ressorti à 5,3% au trimestre sous revue », indique le document.

En zone rurale, le taux de chômage élargi est plus élevé qu’en zone urbaine, représentant 21,9% contre 19,2%. Les femmes restent les plus touchées avec un pourcentage de 32,9% contre 11,8% pour les hommes. Élu avec 54% des voix, le régime de Pastef devait apporter des solutions face au chômage. Mais les ministres et directeurs généraux de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n’ont pas bien compris ce qu’on leur demande. Ils sont en train d’augmenter ce taux de chômage.

La Direction générale de l’action sociale (Dgas) du ministère de la Santé a informé plusieurs agents contractuels dont les contrats ont expiré que leur bail ne sera pas renouvelé. Le directeur général adjoint de l’Action sociale a sorti une note de service dans ce sens, rapporte Les Échos qui a consulté le document dans sa parution du lundi. Ce dernier a conclu son message en annonçant que «des remerciements sont adressés [aux concernés] pour service rendu». Et ce n’est pas la seule structure qui se sépare de ses employés.

A la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le plan social annoncé par le directeur général de la structure, Fadilou Keïta, est en marche. Selon les informations de certains quotidiens, vendredi dernier déjà, une trentaine d’agents, qui ont pour la plupart des contrats à durée indéterminée, ont été ciblés pour faire partie du plan social. Selon un quotidien de la place, ce n’est qu’une question de jours, dès qu’un accord sera trouvé, chacun recevra son chèque et quittera la boîte.

Idem au Port de Dakar où on parle de 700 employés renvoyés. La direction réfute ces accusations, les syndicalistes maintiennent leur affirmation. Tout comme dans d’autres entités, des sénégalais sont en train de perdre leur source de revenu. Même dans le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), le nouveau régime ne fait pas mieux. Si on en croit le secrétaire général du syndicat des travailleurs du secteur, « Plus de 10 000 licenciements ont déjà eu lieu dans les entreprises du BTP ». Une catastrophe pour un pays qui lutte contre le chômage.

Avec la décision prise par le nouveau régime pour se débarrasser des bases militaires françaises, beaucoup de sénégalais risquent de se retrouver sans travail. Dans une lettre officielle, datée du 8 février 2025, le commandant des Éléments Français au Sénégal (EFS), Général de brigade Yves Aunis, a notifié à l’Inspecteur régional du travail un licenciement collectif affectant l’ensemble du personnel sénégalais employé par l’EFS. Ce sont 162 compatriotes qui sont concernés par cette décision. En parcourant la liste, on se rend compte que toutes ces personnes sont des pères et mères de famille. Sans mesures d’accompagnement, ils auront des problèmes à partir de juillet 2025.

Comme cela ne suffisait pas, le ministère de la communication menace d’envoyer de nombreux jeunes reporters au chômage. En effet, les nouvelles autorités veulent réguler le secteur de la presse. C’est ainsi qu’ils ont publiés une liste très controversée des médias dits «conformes» au code de la presse. Ainsi, les non conformes risquent de ne plus émettre. Et les seuls qui vont en payer les pots cassés seront ces reporters qui n’ont demandé que de meilleures conditions de travail.

Il est temps pour le régime en place de changer de méthode. On ne peut vouloir trouver du travail à des jeunes en passant son temps à en virer d’autres. Cette manière de faire sous le duo Diomaye-Sonko risque de pousser les sénégalais dans les rues. Une nation qui ne travaille pas est une nation dangereuse !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn