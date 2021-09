Travaux de la boucle des Kalounayes…ECOTRA non désirable dans le Sud

Ces derniers temps, on a tout vu et tout lu dans la presse concernant les travaux de la boucle des Kalounayes qui ont démarré il y a plusieurs mois maintenant. C’est un membre de la société civile de Ziguinchor qui a déclenché les hostilités en déclarant lors d’un point de presse que les chinois à qui on a attribué le marché ne devraient pas être là car la société Ecotra avait un recours judiciaire et qu’on lui aurait donné raison et donc les chinois doivent partir.

Une partie de la presse commençait à relayer les informations selon lesquelles les populations des Kalounayes auraient demandé aux chinois de partir entre autres déclarations. Faux ont répondu les populations de cette localité. Ce n’est que de la manipulation et toutes les associations de la zone imputent ce désastre médiatique à l’entreprise ECOTRA qu’elles accusent de vouloir déstabiliser les Kalounayes. C’est à travers un communiqué signé du 13 Septembre 2021 que le Kalounayes a exprimé sa réaction

Voici le communiqué reçu par Xibaaru