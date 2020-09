Travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane : Plus d’1,5 milliards F CFA récoltés

Les travaux d’achèvement de la grande mosquée de Tivaouane ont été lancés ce lundi. Et, pour ce premier jour la récolte a été bonne. En quelques heures, plus d’un milliard cinq cents millions de nos francs ont été récoltés.

Un chèque de 115 millions de francs CFA a été déposé par l’association « And Beugue Maodo ». Le maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue a mis la main à la poche et a donné 10 millions de francs CFA. Ndella Wade a donné le même montant. L’ancien footballeur international, Cheikh Seck a aussi contribué, mais il a demandé à ce qu’on ne révèle pas le montant qu’il a décaissé. Très proche de la famille de Seydi Malick Sy, El Hadji Mansour Mbaye a cassé sa tirelire pour participer à hauteur de 10 millions de francs CFA.

L’homme d’affaires et ex promoteur de lutte, Aziz Ndiaye n’a pas été en reste. Il a mis sur la table 250 millions de francs CFA, tandis que le député Diop Sy a mis le double sur la table : 500 millions de francs CFA, en plus de 1000 tonnes de ciment, 2000 tonnes de béton, 2000 mètres cube de sable plus deux camions qui seront mis à la disposition de la grande mosquée.

Racine Sy et Youssou Ndour ont, chacun, participé 10 millions de francs CFA. Beaucoup d’autres disciples et bonnes volontés ont également mis la main à la poche. Ainsi, en quelques heures, plus de 1,5 milliard de francs CFA a été récolté.