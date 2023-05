Tribunal Dakar : Un patron envoie son employé en prison pour 1500 FCFA

Poursuivi pour avoir volé les 1500 F Cfa de son patron, Seydou Diouf a été condamné à un mois ferme par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon Pressafrik qui cite L’Observateur, Mamadou Lamine Dieng accuse Seydou Diouf de s’être introduit chez lui dans l’unique but de lui voler ses biens.

Cependant ne trouvant rien à dérober, il se contente de prendre les 1500 Fcfa qu’il avait laissé à sa fille. Pour se défendre, l’accusé prétend que son employeur lui doit 290.000 Fcfa, et que cela fait des jours qu’il lui réclame son argent. Il a déclaré : « Il me doit de l’argent. Je cours après lui pour qu’il me paie mon argent, j’ai des dettes à rembourser. Les personnes à qui je dois de l’argent ont porté plainte contre moi. Il refuse de me payer c’est pourquoi j’ai agi ainsi. »

Rendant son verdict, le tribunal requalifie les faits en « vol simple » et le déclare coupable avant de le condamner à 1 mois ferme.