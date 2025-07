Tribunal de Dakar : Un professeur risque un an de prison

Djiby Ndiaye, professeur de français au lycée Delafosse, risque un an de prison ferme et 500 000 F CFA d’amende. Selon Les Échos, qui a assisté à l’audience, il a comparu ce mercredi 16 juillet devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, organisation d’un attroupement non armé et outrage à magistrat.

Son interpellation fait suite à une manifestation organisée avec son mouvement, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal (RTS), durant laquelle il a tenu des propos virulents contre les autorités. Une vidéo projetée à l’audience le montre dénonçant l’absence de démocratie et de justice dans le pays, qualifiant notamment le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, de «procureur de Sonko», détaille la même source.

Pour sa défense, ses avocats, repris par le journal, ont plaidé la clémence, parlant d’un homme «déçu» ayant «eu des écarts de langage». Le verdict est attendu le 23 juillet prochain, complète Les Échos.