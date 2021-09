Tribunal : Un étudiant jugé pour détention de faux billets

Attrait à la barre pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés.

Étudiant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le mis en cause déclare avoir remis un billet de 10.000 francs au taximan, qui lui a rétorqué que c’était un faux billet.

De ce pas, il précise s’être rendu personnellement à la gendarmerie. Et après avoir été fouillé, une somme de 115.000 francs en faux billets a été retrouvé par-devers lui. Interrogé sur l’origine de cette somme, il soutient avoir reçu l’argent à Karang lorsqu’il était en Gambie pour acheter des portables et une voiture BMW. « Je venais d’entamer un business de vente de véhicules et de portables. J’avais même proposé à la partie civile un paiement via « Orange money », mais il n’a voulu rien entendre », dit-il.

À son tour, le plaignant a fait savoir que le prévenu a quitté la gare routière des baux maraîchers pour se rendre à Hann Mariste. En cours de route, il descend du véhicule et remet un faux billet de 10.000 au taximan. Lors de son réquisitoire, rapportent nos confrères de Dakaractu, le procureur a requis une application de la loi pénale.

Pour assurer sa propre défense, Pape Ibrahima Diop sollicite la clémence du tribunal en soutenant n’avoir jamais eu de problème avec la justice. Finalement, il a été relaxé par le juge…