Troisième candidature : Mame Mbaye Niang persiste et signe

Le ministre du Tourisme et des Loisirs ne lâche pas la 3e candidature du chef de l’Etat à l’élection présidentielle de 2024. Mame Mbaye Niang soutient la candidature de Macky Sall et ne compte pas reculer d’un iota. « Nous sommes un parti politique. On est en train de préparer les élections. On prépare aussi un programme pour 2024. Je vous facilite ce que vous voulez demander, Macky Sall sera notre candidat en 2024. Cela ne fait aucun doute. Nous avons un programme bien défini et les jalons posés sont similaires à ce gouvernement« , a déclaré Mame Mbaye Niang au micro de nos confrères de Leral Tv.