Donald Trump retiré de la liste des nominés du Nobel de la paix

Le député norvégien qui avait proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix ne considère plus que le président américain mérite cette distinction, a-t-il déclaré ce jeudi.

Christian Tybring-Gjedde, élu de la droite populiste anti-immigration en Norvège, est déçu de l’attitude de Trump depuis sa défaite électorale. Quand il avait proposé le président pour le prix Nobel en septembre dernier, l’élu était admiratif des résultats obtenus par Donald Trump au Moyen-Orient. Mais son comportement depuis le disqualifie totalement.

Une action jugée positive à l’international

« Il a obtenu des résultats au Moyen-Orient pour la paix entre Israël et plusieurs des pays voisins », a déclaré le député sur la chaîne TV2 Nyhetskanalen. « Mais quand on voit ce qui s’est produit ensuite et ce qu’il vient d’arriver, il serait totalement contre-nature qu’il remporte un tel prix. »

Un député suédois avait aussi proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix 2021 pour ses efforts de rapprochement entre la Serbie et le Kosovo. Le milliardaire américain a depuis refusé de reconnaître sa défaite à l’élection présidentielle et plusieurs de ses partisans ont envahi le Capitole ce mercredi et ont commis des violences mortelles, que Trump aurait attisées par ses discours.

Un comportement « honteux »

« Après la défaite électorale, il a été quasiment instable mentalement à en juger par son comportement », a poursuivi Christian Tybring-Gjedde à la télévision norvégienne. « Je trouve honteux ce qu’il a fait après l’élection. Il aurait dû depuis longtemps accepter la défaite. »

Des dizaines de milliers de personnes dans le monde (parlementaires et ministres, anciens lauréats, professeurs d’université…) sont habilitées à soumettre une candidature au Nobel de la paix. Le comité Nobel indique qu’il accepte toutes les candidatures valides mais précise qu’être proposé pour le prix n’équivaut pas à un adoubement de sa part.